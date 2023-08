Família em duas rodas: pai, mãe e bebê fizeram do pedal uma grande paixão

Conheça a história de Márcia Silveira, uma alegretense que encontrou na bicicleta sua fonte de alegria, superação e realização, e como ela se adaptou para seguir pedalando mesmo após descobrir que estava grávida.

Em 2021, Márcia participou de uma corrida de bicicleta em São Gabriel, ainda sem saber que estava grávida de 5 semanas. Com coragem e competência, ela completou 52 km nessa competição, demonstrando sua paixão pelo pedal. Desde sempre, a bicicleta foi uma das partes essenciais da vida de Márcia, inicialmente como diversão e meio de transporte, até que, em 2014, junto com um grupo de amigos, eles fundaram o “Grupo Trilha Aventura” em Alegrete. Esse grupo se dedica a organizar eventos e participar de competições fora da cidade, com o espírito de camaradagem e amizade que sempre prevaleceu.

Embora tenha participado de algumas competições, Márcia nunca se preparou para alcançar o pódio; sua motivação sempre foi aproveitar o momento, conhecer pessoas novas e compartilhar a paixão pela bicicleta com seus amigos. Esse amor pelo esporte continuou mesmo quando ela descobriu que estava grávida de Matteo, seu filho.

Decidida a não abrir a mão do pedal durante a gravidez, Márcia continuou a praticar o esporte durante todo período gestacional. Quando Matteo nasceu, ele já estava destinado a ser parte integrante das corridas. Enquanto, nos primeiros meses, Márcia e o filho eram espectadores, o pai, Marcio Cirolini, competia em busca de vitórias. Antes da largada, a mamãe falava pelo pequeno: “Te espero no pódio, papai”. E, no final das corridas, ele realmente subia ao pódio com o pai, criando memórias preciosas desde a tenra idade.

Aos seis meses de idade, Matteo começou a participar de passeios curtos com a mãe, primeiro em uma mochila e depois em uma cadeirinha frontal. No entanto, as sonecas de Matteo às vezes alteravam o ritmo do pedal. Foi nesse momento que um amigo rosariense auxiliou a família, ajudando a criar uma carrocinha que acomoda o bebê confortavelmente durante os passeios, permitindo que ele inclusive durma e acorde à vontade, enquanto Márcia e Marcio pedalam juntos com tranquilidade. “No meio do pedal pode rolar uma pausa para um lanchinho, um mamazinho”- acrescenta.

Agora, Matteo está com 1 ano e 3 meses, e ele se tornou o companheiro de aventuras de sua família. Desde cedo, ele já vive no meio do esporte, acompanhando os pais em suas atividades ao ar livre, seja pedalando, correndo ou esportes. O amor pelo esporte corre em suas veias, e o laço entre mãe e filho é ainda mais forte graças a essa paixão compartilhada.

Márcia Silveira é o exemplo de como a maternidade não precisa ser um obstáculo para a realização dos nossos sonhos e paixões. Ela nos mostra que com adaptação, é possível continuar a desfrutar do que se ama, mesmo em momentos de mudanças.

Márcia e Matteo provam que uma família unida que se conecta com o esporte pode encontrar alegria, superar desafios e criar memórias inesquecíveis juntos. “Vez ou outra fazemos corridas a pé ou caminhadas também, Matteo está crescendo e vivendo no meio do esporte. Ele é nosso companheirinho de aventuras!!” – conclui.