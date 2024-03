Gurias da Locomotiva brilham na final do Circuito Verão Sesc em Torres e trazem o vice no beach soccer

Mais de 1.700 atletas lotaram as areias da Praia Grande, em Torres, para as finais do Circuito Verão Sesc de Esportes neste final de semana. Ao longo do sábado e do domingo (02 e 03 de março), representantes de 85 cidades gaúchas disputaram os títulos estaduais do campeonato nas modalidades de Basquete 3×3, Beach Soccer, Beach Tennis, Beach Câmbio, Futevôlei, Handbeach e Voleibol de praia.

O município de Alegrete esteve no pódio na modalidade de beach soccer feminino com a S.E Locomotiva. As gurias da 3ª Capital Farroupilha conquistaram o vice, após derrota para as Legendárias de Rio Pardo que levaram o bi na modalidade.

A S.E.Locomotiva de Alegrete trouxe o troféu de vice-campeã de beach soccer Feminino com as atletas:

Eryca; Gyka; Cathie; Savana; Suan; Shenia; Marta; Camila; Dani. O time contou com o apoio de Douglas Kila, Amanda Spolaor, Vagléia e Sérgio Bicudo.

“Depois de nos classificarmos como 3° melhor (3° lugar), na fase classificatória, passamos pelas 8ªs, 4ªs e semifinais, jogamos contra equipes muito fortes na base da determinação, garra e raça, chegamos a final, onde enfrentamos e perdemos para a fortíssima equipe As Legendárias, atuais bicampeãs do Circuito.

Neste ano, a Locomotiva disputou três campeonatos e chegou em três finais, dois títulos de campeã e um vice. A cidade ainda teve representantes no Basquete 3×3 – Team Hunter; Vôlei de praia masculino com as duplas Rodrigo e Rafael e Heverton e Luis Afonso. No Vôlei de Praia Feminino, as duplas Luana e Amanda e Marcieli e Bruna. No beach soccer masculino a S. E. Locomotiva não conseguiu chegar às finais.

Nas decisões, atletas dos municípios de Arroio do Sal, Encantado, Farroupilha, Frederico Westphalen, Gravataí, Guaíba, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Rio Grande, Rio Pardo, Santa Vitória do Palmar, Tapes, Teutônia e Viamão levaram para casa os troféus de primeiro lugar.

“Estamos fechando com chave de ouro a 21ª edição do Circuito Verão Sesc de Esportes, que é um dos maiores eventos esportivos de praia do Rio Grande do Sul, justamente pela grande participação de atletas que foram de 1.400 no ano passado para mais de 1.700 neste ano”, ressalta a gerente interina de Esporte, Lazer e Turismo do Sesc/RS, Melissa Stoffel. Ao longo dos anos, o projeto também vem crescendo em modalidades praticadas. “Eu destaco a inclusão da modalidade do futevôlei feminino, que é um esporte que vem crescendo bastante, e também o beach tennis, que vem em crescente popularidade”, comenta.

A edição 2024 do Circuito Verão Sesc de Esportes começou ainda em dezembro de 2023, com o início das classificatórias municipais realizadas pelo Sesc com o apoio de diversos parceiros. No total das 85 cidades, cerca de 10 mil pessoas participaram dos torneios locais, entre moradores dos municípios e pessoas até de fora do Estado.