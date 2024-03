Marfrig concede férias coletivas para trabalhadores da unidade em Alegrete

A Marfrig Global Foods S.A concedeu férias coletivas para os colaboradores da planta na unidade de Alegrete.

Segundo apurado pela reportagem do PAT, o presidente do Sindicato das Indústrias da Alimentação do município Marcos Rosse, assinou o documento no dia 27 de fevereiro, juntamente com o gerente administrativo Rodolfo Cerqueira Borges.

O Marfrig, em cumprimento ao disposto no art. 139 parágrafo 2º, da CLT, concedeu férias coletivas a todos os empregados de todos setores. Permanecem no trabalho apenas os funcionários considerados essenciais para manutenção da planta. Na segunda-feira (4), os colaboradores do abate, ambulatório, aprendiz Senai, bem estar animal e bucharia e outros setores entraram em férias e retornam ao trabalho no dia 14. No próximo dia 11, setores de carregamento e compra de gado param e irão retornar somente em 21 de fevereiro. Vale ressaltar que setores como controle de estoque, coordenação de área, corte expedição trabalham até terça (5), e retornam dia 16.

Conforme contato com o presidente Rosse, o período é prorrogável por mais 10 dias. Ele afirmou que o motivo alegado pela empresa é a falta de material e manutenção nos setores, principalmente nas câmaras frias.