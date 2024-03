Motorista de aplicativo grava ação suspeita e alerta colegas de profissão

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Na madrugada de domingo (3), por volta da 1h30, após uma interrupção temporária no fornecimento de energia devido à chuva intensa em Alegrete, um motorista de aplicativo estava voltando para casa. Ao tentar abrir o portão eletrônico e não conseguir, decidiu dar mais uma volta no centro. Enquanto passava pela Praça Getúlio Vargas, três indivíduos surgiram do interior da praça em direção ao carro, apresentando uma atitude suspeita. Considerando o horário e a falta de clareza sobre o motivo da abordagem, o motorista optou por desviar e seguir adiante.

Em entrevista, o homem destacou a importância de manter a cautela em situações semelhantes, alertando outros motoristas sobre os riscos potenciais. Ele ponderou sobre as possíveis consequências caso tivesse decidido parar, considerando o horário avançado e a escassez de pessoas nas ruas. Ainda que reconheça que a intenção dos indivíduos possa não ter sido necessariamente negativa, ele ressaltou a suspeita gerada pela forma como tentaram abordá-lo. Neste caso, o veículo possui câmeras e toda a ação foi registrada. Todavia, o condutor optou por não divulgar o vídeo, que já foi entregue às autoridades diante do registro policial feito na Delegacia de Polícia. Desta forma, também se destaca a relevância do uso de câmeras nos veículos que atuam nessa atividade.

Este episódio serve como um lembrete para os motoristas de aplicativo e demais profissionais. No ano de 2018, o taxista Tiago Martins foi morto em um latrocínio no bairro Vila Nova. O crime repercutiu de forma muito intensa.