União e Centenário carimbam vaga às semifinais dos 40tinha da LAF

No último sábado (2), ocorreram as duas quartas de finais restantes do campeonato da Liga Alegretense de Futebol categoria 40 anos. O palco foi o estádio Municipal Farroupilha, que de costume, recebeu um grande público para prestigiar a categoria nobre do futebol amador de Alegrete.

O primeiro jogo da tarde foi entre Centenário e Tinga. A equipe da Zona-Leste não teve conhecimento da equipe da Restinga e aplicou um placar elástico de 4 a 1. Na próxima fase, o time classificado espera o vencedor entre Nacional e Vianense, lembrando que a equipe de Manoel Viana entrou com um recurso e a decisão de quem foi o vencedor da partida ainda não foi definida pela LAF.

Fechando a rodada, Ser Ceva e União protagonizaram um jogo eletrizante com sete gols. A equipe da Vila Izabel, foi valendo e venceu por 4 a 3 a equipe da Cidade Alta e carimbou o passaporte entre os quatro melhores dos 40tinha. O time azulrubro enfrenta a boa equipe do Ibirapuitã, a princípio no próximo sábado (9).