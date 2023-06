Gurizada de Alegrete representa Manoel Viana na Série Prata

A cidade de Alegrete sempre foi referência no cenário do futsal no estado Rio Grande Do Sul. E agora com o surgimento do projeto da AVF em Manoel Viana, muitos atletas alegretenses foram convidados a participar do projeto na cidade vizinha. O projeto que começou em 2022, com apoio da Prefeitura de Manoel Viana, tem como propósito projetar a cidade no âmbito estadual do futsal.

O projeto tinha como um dos objetivos contar com o técnico alegretense Alexandre bohrer, que levou alguns atletas alegretenses para compor o elenco da equipe. Em 2022 dois atletas faziam parte do elenco, já em 2023 esse número triplicou, atletas como Nícolas Petrocelli, Jerri junior,Guilherme Freitas, Eduardo Tessari, Ércio Silveira, Rafael Bitencurt, e técnico Alexandre compõe a AVF no Estadual Série Prata.

Os Atletas treinam quatro vezes na semana na cidade vizinha, tendo que se deslocar todos os dias e fazer o trajeto Alegrete Manoel viana para treinar com o restante da equipe vianense. Destaque para o atleta Ércio Silveira, o vice artilheiro até o momento da competição com três gols marcados.

A AVF ocupa a quinta colocação na tabela de classificação até o momento e seu próximo jogo será fora de casa contra a boa equipe da AFA de São Francisco de Assis a partir das 20h de sábado dia (17).

