SAP vai ao interior levar tecnologia para aumentar produção pecuária

Manter os pequenos e médios produtores rurais no campo é um desafio constante da adminsitração municipal e todos os órgãos de assistência técnica a esses trabalhadores rurais em Alegrete Para isso a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SAPDR), retoma os encontros com produtores para levar informações técncicas e apoio necessário ao trabalho e produção.

Assistência técnica aos pecuaristas de Alegrete

A SAPDR com o apoio do Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural – Emater, promove reunião com grupo de produtores familiares do Jacaquá nesta quinta-feira, 15, a partir das 14h, na EMEB Costa Leite (Polo do Jacaquá). A iniciativa visa debater e trabalhar para alternativas produtivas às propriedades rurais. Uma possibilidade sugerida como exemplo é o “Programa Mais Pecuária Brasil”, que surge através de parceria entre o município e a Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (CONAFER) e realiza protocolos de Inseminação Artificial em Tempo Fixo – IATF – em bovinos das propriedades que se cadastrarem junto a SAPDR (atingindo algumas exigências de manejo).

Na oportunidade, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) estará presente na reunião realizando uma apresentação institucional e esclarecendo quaisquer tipos de dúvidas a respeito do crédito rural. A retomada do trabalho dos grupos de pecuária familiar visa levar muitas informações aos produtores dentre os quais períodos de forte incidência de carrapatos, vacinação contra brucelose, além de falar taxa de natalidade, prenhês, diagnóstico de gestacão conafer.

Um outro objetivo é fazer com que os produtores juntos consigam uma produção de terneiros em 600 vacas, índice que não foi atingido ano passado, porque não haviam retornado com esses encontros com produtores.