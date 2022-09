Gurizada do projeto “Profissão dos Sonhos”, visita 12º BE

Procurando qualificar o trabalho educacional de suas atividades, quando completa 32 anos de fundação, o Grupo Escoteiro Honório Lemes, filiado a Associação Nacional Escoteira “Sempre Alerta Brasil” , realizou uma visita educativa ao 12º BEComb.

A visita está inserida dentro do projeto “Profissão dos Sonhos. Na oportunidade os militares com sua cordial recepção oportunizaram às crianças momentos de muito aprendizado e alegria, onde foi mostrado um pouco da rotina profissional, inclusive participando de uma formatura militar.

O Grupo Escoteiro Honório Lemes, “mais antigo da Fronteira Oeste gaúcha em atividade”, foi fundado em 1990, tem sua sede no anexo a AABB. Realiza suas atividades aos sábados das 14 às 17 horas, contando com o importante apoio da AABB Alegrete para o desenvolvimento de suas atividades. Mais informações para participar do grupo através do telefone 999566385.

Fotos: Grupo Honório Lemes