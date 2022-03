Motoristas de Uruguaiana fazem fila para abastecer na Argentina com gasolina a R$ 2,99: ‘com menos de R$ 150 tu completa o tanque’

O sábado (12) foi de fila de veículos na Ponte Internacional, que liga Uruguaiana, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, à cidade argentina de Paso de los Libres. Motoristas buscam abastecer no país vizinho, onde a gasolina custa o equivalente a R$ 2,99 em conversão oferecida aos brasileiros.

Em postos no município gaúcho, o valor mais barato do litro do combustível é de R$ 6,75 – em alguns, passa de R$ 7.

“Com menos de R$ 150 tu completa o tanque com o valor da melhor gasolina deles aqui”, diz a assistente social Alessandra Camargo, que aguardava na fila.

A demora para cruzar a fronteira chegou a ser de duas horas. No lado argentino, a fila se repetiu na proximidade dos postos.

“Pelo custo que a gasolina está no Brasil, para quem consome bastante, compensa esse tempo de espera”, considera um motorista que estava na fila.

O aumento no preço da gasolina foi de 18,8% para as refinarias, uma alta de R$ 0,44, em média, na bomba. Na semana anterior ao reajuste, conforme pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgada no dia 12 de março, a média da gasolina no RS era de R$ 6,380.

