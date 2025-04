Há 8 meses desativada, ESF da Vila Nova está abandonada e à espera de reformas

O endereço do posto de saúde na rua Vereador Adolfo Souto Correa, desde sua inauguração possui sérios problemas de infiltrações, e a prefeitura havia informado na época, que o prédio iria passar por uma reforma.

A reportagem visitou o local no início da tarde da última quinta-feira (10). O portão estava aberto, e um amontoado de lixo na entrada contrastava com um aviso na porta informando que a ESF está em novo endereço. O cenário é de abandono — nenhuma ação foi feita para preservar o patrimônio. Nos fundos, um compartimento foi arrombado, embora o prédio permaneça com os vidros intactos e as portas fechadas, sem sinais visíveis de invasão.

Na parte interna é possível avistar as infiltrações e móveis em algumas salas com embalagem de produtos. O investimento anunciado para a reforma na maior unidade de estratégia de saúde da família é de R$ 200 mil oriundo do governo por meio da Rede Bem Cuidar RS. O posto atende as comunidades da Vila Nova, Canudos, Rui Ramos, Santo Antônio e Tancredo Neves.

Esse atendimento está disponível na rua Simplício Jaques 734, próximo ao hospital da Santa Casa de Caridade, num imóvel onde a prefeitura pagou em 27 de junho de 2024, o valor de R$ 36 mil, em uma licitação de locação de imóvel.

O município de Alegrete teve valor confirmado de R$ 200 mil na transferência de recursos do Fundo Estadual de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde para reforma de Unidade Básica de Saúde da Rede Bem Cuidar RS no âmbito da 10ª CRS.

Em contato com a secretária municipal de saúde Heili Temp, o projeto de reforma foi enviado e aguarda retorno por parte do Estado. Ela reitera que quando assumiu a pasta o processo se encontrava arquivado. Os recursos são provenientes do Tesouro do Estado, e serão repassados, em parcela única do Fundo Estadual da Saúde, diretamente para o Fundo Municipal da Saúde.

Segundo a coordenadora da 10º CRS Haraceli Fontoura, o projeto no PROA está em fase de análise. O plano estaria habilitado e uma nova análise do projeto é referente a ampliação do posto.