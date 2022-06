Haitiano é morto com golpes de faca durante uma briga em Caxias do Sul

A Polícia Civil de Caxias do Sul, na Região da Serra do Rio Grande do Sul, investiga as circunstâncias da morte de um haitiano ferido com golpes de faca na noite de terça-feira (28). Segundo a Brigada Militar (BM), populares denunciaram a morte de um homem na Rua Pedro Viezzer, pouco depois das 21h, no bairro Presidente Vargas.

De acordo com a polícia, a vítima estava sem documentação, mas residia com outras pessoas da mesma nacionalidade próximo ao local do crime e, por isso, foi reconhecido no local. A identidade dela ainda não foi divulgada oficialmente. Exames encaminhados pela perícia devem confirmar o nome e a idade da vítima.

Conforme a delegada plantonista, Maria Isabel Zerman, que atendeu a ocorrência, a vítima atingida pelo menos três vezes no pescoço e em um dos braços. A motivação, de acordo com Maria Isabel, foi uma briga pessoal.

O suspeito de ter cometido o crime, que também seria haitiano, fugiu do local e, até o início da manhã desta quarta-feira (29), não foi localizado. O caso segue, agora, sob investigação da Delegacia de Homicídios.

