Hamilton Mourão é eleito senador pelo Rio Grande do Sul

Natural de Porto Alegre, Antônio Hamilton Martins Mourão tem 69 anos. O senador eleito pelo Republicanos ingressou no Exército em 1972, na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende (RJ).

Na carreira militar, Mourão trabalhou em países como Angola e Venezuela, além de atuar em Ijuí, no Noroeste do RS, São Gabriel da Cachoeira (AM) e Porto Alegre.

Entre 2014 e 2016, o general foi Comandante Militar do Sul, posto sediado na Capital. Exonerado da Secretaria de Economia e Finanças do Exército em 2017, Mourão entrou para a reserva em 2018.

No mesmo ano, Hamilton Mourão ingressou no PRTB e foi candidato a vice de Jair Bolsonaro, do PSL na época, nas eleições presidenciais. A chapa foi eleita em segundo turno, com 55,1% dos votos. Em 2022, o vice-presidente ingressou no Republicanos.

Pai de dois filhos e avô de cinco netos, Mourão é casado com Paula Mourão.

