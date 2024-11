Hemocentro de Alegrete distribui camisetas a doadores

Share on Email

Com o slogan “Você é o tipo certo de alguém. Doe sangue”, a campanha deste ano, do Hemocentro Regional de Alegrete, convida a todos a se engajarem nessa causa, promovendo o compromisso com a vida e destacando a satisfação de quem doa.

Para valorizar os doadores frequentes, o Hemocentro Regional de Alegrete distribuirá camisetas exclusivas. A entrega ocorrerá das 7h às 14h, durante o período de coleta, e as 100 primeiras unidades serão destinadas aos assíduos, que ao longo do ano contribuíram para salvar vidas.

Os critérios para receber as camisetas são:

Homens: devem ter realizado quatro doações no período de 12 meses.

Mulheres: devem ter realizado três doações no mesmo período.

Os doadores que já completaram o número necessário de doações podem retirar suas camisetas apresentando um documento de identificação no Hemocentro. Aqueles que ainda precisam de mais uma doação para atingir a meta são incentivados a comparecer ao Hemocentro para realizar a coleta e garantir a sua.

O Hemocentro de Alegrete desempenha um papel fundamental na saúde pública regional, abastecendo unidades de saúde em seis municípios: São Gabriel, Rosário do Sul, Santana do Livramento, Itaqui e Quaraí.

Todos os tipos de sangue são necessários, especialmente o O negativo, que é considerado universal por poder ser doado para qualquer pessoa. Entretanto, ele só pode ser recebido por indivíduos com o mesmo tipo sanguíneo, o que torna seus estoques frequentemente baixos.

A doação de sangue é um gesto de amor e solidariedade que salva vidas. Neste Dia Nacional de Doação de Sangue, o Hemocentro Regional de Alegrete convida a comunidade a fazer parte dessa corrente do bem. Doe sangue e seja o tipo certo para alguém que precisa.