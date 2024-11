Alegretense participa de Conferência da ONU com Rei Filipe VI da Espanha

Share on Email

Andressa, está em um intercâmbio com a Fundação Botim, de maneira totalmente gratuita. A reportagem do PAT entrevistou a alegretense e procurou saber dela, mais sobre essa experiência de representar o Brasil fora do país.

Segundo ela, uma conhecida sua que participou de uma edição passada a orientou para que a alegretense também participasse da conferência. Por meio disso, Andressa se inscreveu num processo seletivo que contava com mais de 14.000 jovens cadastrados. Depois de alguns meses, a confirmação da aprovação e que ela seria de uma das trinta e duas selecionadas para estar presente no palácio de El Pardo.

Sobre o encontro com o Rei Filipe IV

O encontro foi algo muito marcante, estar ali é a realização de um sonho para todo jovem e ainda mais, representando nosso país. “Foi inspirador conhecê-lo(Rei), especialmente, por que durante sua fala, ele enfatizou a importância do Brasil para a integração mundial e nada melhor que ver isso in loco”, disse.

Realização de um sonho

Me senti muito honrada, pois vim de educação pública e acredito muito na força do estudo e trilhar um trajetória como essa é de muita valia. A mensagem que fica é que acreditem nos seus sonhos e dediquem-se para realizá-los, será muito gratificante ver outros jovens chegando até aqui, completou.

Andressa, faz parte dos embaixadores globais da juventude e revelou que sua trajetória de intercâmbio gratuío, já inclui mais de oito países.

Fotos: Andressa Reis