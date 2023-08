Hemocentro precisa com urgência tipagem O e A negativo

Share on Email

O Hemocentro Regional de Alegrete, mais um vez, precisa da solidariedade dos alegretenses para que vão até o local fazer a sua doação de sangue. Fernanda Soares -assistente social do Hemocentro diz que precisam de todos as tipagens mas, com urgência, os tipos sanguíneos O negativo e A negativo. O horário de coleta é das 7h às 13h. Ela informa que o local ganhou um número institucional.

-Eu criei um grupo para convidar os doadores a participar, porque cada um é fundamental nesta missão de salvar vidas. Estamos sempre com pacientes internados na Santa Casa precisando de doação e cada uma que vier até aqui estará doando um pouco de amor, através do sangue e com certeza vai ajudar a salvar uma vida, atesta.