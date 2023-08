Moradora denuncia, na Câmara, sérios problemas em assentamento no Passo Novo

O que era para ser um espaço regimental para saber as demandas e necessidades do Assentamento Novo Alegrete, solicitado pelo vereador Jaime Duarte (Republicanos), se transformou num momento de denúncias de possíveis irregularidades reveladas por uma das integrantes do assentamento, no Distrito de Passo Novo. Sônia de Freitas Martins ocupou o espaço regimental e falou de fatos que estariam acontecendo no local, alguns desconhecidos pelos vereadores.

Sônia de Freitas Martins fala no espaço regimental da Câmara de Vereadores

A moradora da localidade Novo Alegrete, relatou as condições ruins das estradas, da falta d’água para famílias, que eles não têm suporte de maquinário, não há regularização dos lotes e o pior, disse a dona de casa, quem não segue os preceitos de alguns grupos seria perseguido. Ela chegou a se emocionar, em alguns momentos do relato, e disse ainda que eles não podem fazer quase nenhum tipo de reivindicação. A assentada cobrou o porquê dos vereadores não irem lá ver como eles vivem, o que fazem.