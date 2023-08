Alegretense que saiu bem jovem da cidade, hoje adestra cães em Porto Alegre

Alegretenses, mesmo longe de sua terra natal, deixam marcas por onde aportam para fazer novas moradas e exercer suas atividades. Assim, é a história de Pedro de Oliveira Massari que deixou, ainda muito jovem, a sua cidade para trabalhar em Porto Alegre. Conta que sempre gostou de animais, sua paixão são os cavalos e, aos cinco anos, caiu de um, aqui em Alegrete. – Sempre comentaram que tenho mão leve para lidar com os animais e isso ajuda muito a minha trajetória, atesta.

Pedro O. Massari – Hope Adestramento

Mal sabia Pedrinho, como é chamado pela família, que depois de trabalhar em veterinárias de parentes na Capital e, inclusive, ajudou a montar lojas que mudaram de donos, que iria enveredar para uma área em que é preciso ter sensibilidade e gostar muito – o adestramento de cães. -Eu fiz cursos e me apoderei de conhecimentos por sentir que tinha espaço, e para os treinos das atividades práticas levava, inclusive, seu cachorro para o aprendizado. Assim, nasceu a Hope Adestramento e, atualmente, na Zona Norte de Porto Alegre, ele desempenha a sua função com os cães que diz serem animais incríveis pela lealdade e capacidade de aprender. Um olhar, um toque e palavras são o caminho que fazem com que os peludos de quatro patas obedeçam aos comandos e fiquem de fino trato e respeito a ele e aos seus donos.

A casa ampla, com quintal, é o local onde recebe os animais, com casinhas separadas e os ensina, assim como cuida dos que ficam por um período de tempo enquanto seus donos viajam. Há pouco tempo conta com a companhia da mãe Lurdes que foi morar com ele em Porto Alegre. No passeio com os pets, ela o acompanha e admira a paciência e amor dos filhos pelos cães.