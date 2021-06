Hemocentro precisa urgente de doador do tipo O Negativo

Compartilhe















O Hemocentro Regional de Alegrete precisa com urgência de doadores de sangue do tipo O negativo.

Quem quiser ajudar com este importante ato de solidariedade, que salva vidas, pode se dirigir ao Hemocentro até as 13h.

O local atende sete cidades da Região e sempre está precisando de doadores, porque as doenças não param, de acordo com a assistente social- Fernanda Soares.

Na pandemia diminui muito as pessoas que costumam fazer doação sangue, em Alegrete, porém as necessidades continuam as mesmas e, por isso a comunidade deve colaborar.

O Hemocentro mantém rígidos protocolos de cuidados para proteger tanto seus servidores como as pessoas que forem doar sangue, garantindo segurança a quem se dirigir aquele serviço de saúde.

Vera Soares Pedroso