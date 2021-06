Terceiro andar do Oswaldo Aranha, que estava interditado, continua em obras

Compartilhe















O terceiro andar da Escola Estadual Oswaldo Aranha que foi interditado, em agosto de 2019, devido a problemas no telhado e outras precariedades na estrutura do prédio, passa por reformas.

As aberturas já foram trocadas, conforme o diretor da escola, Ernesto Viana, e o trabalho está no telhado do prédio.

Em setembro do ano passado, Marilda Calvet, da 10ª CRE em Uruguaiana, informou que o projeto de reforma de parte do prédio da Escola Oswaldo Aranha teria um investimento de 329,323 mil reais. A reforma inclui melhorias na estrutura, banheiros, revestimentos, esquadrias e instalações hidrosanitárias.

A parte interditada, desde o ano de 2019, tem nove salas, entre laboratórios e salas de aulas.

A Escola tem 1.110 alunos e de acordo com determinação do Governo do Estado mantém as aulas hibridadas, agora na pandemia, em que os alunos que aceitaram vão as aulas presenciais ou estudam pela internet. E, ainda os que não possuem acesso à rede online podem pegar material impresso na escola.

Vera Soares Pedroso