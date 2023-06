Hemocentro realiza um grande mutirão solidário em busca de doações

No dia 15, quinta-feira, das 7h às 13h, será realizada a campanha do Dia Mundial do Doador de Sangue. Com a colaboração de diversas empresas e parceiros, o hemocentro de Alegrete arrecadou 130 brindes para presentear os primeiros doadores que participarem da ação.

A iniciativa, realizada com muito carinho, tem como objetivo celebrar e homenagear os doadores de sangue, reconhecendo sua contribuição essencial para salvar vidas. Por meio de parcerias estratégicas, conseguimos reunir uma diversidade de brindes, proporcionando uma experiência única para cada um dos contemplados – destacou a coordenadora Fernanda Soares – assistente social.

Os brindes foram doados por empresas de diferentes segmentos. Todos os brindes foram cuidadosamente numerados de 1 a 130 e colocados em uma urna para sorteio.

Ao realizar a doação de sangue durante o período da campanha, cada doador receberá um número correspondente ao brinde que irá ganhar. Após a conclusão do processo de coleta, o doador poderá se dirigir ao local designado para retirar seu número e, assim, garantir seu brinde especial.

Mas a participação na campanha vai além da possibilidade de ganhar um brinde. O gesto de doar sangue é fundamental para suprir a demanda do Heocentro e ajudar pacientes em situações de emergência, tratamentos médicos e cirurgias. É uma atitude altruísta que pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas.

A Campanha do Dia Mundial do Doador de Sangue acontece no dia 15, das 7h às 13h. Além da oportunidade de ganhar um brinde especial, os doadores estarão exercendo um gesto solidário que pode salvar vidas. Junte-se a essa causa e faça a diferença. A doação de sangue requer alguns requisitos e cuidados prévios, tais como estar bem de saúde, ter idade entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50kg.