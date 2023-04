O sax de Lahir Rodrigues silenciou para sempre

Quase 100 conjuntos disputam o Redomão Crioulo “Doma de Ouro” em Alegrete

Ele estava com 94 anos e, conforme informações, faleceu em casa. O advogado José Airam Baialard Vasconcelos descreveu que Lahir foi seu colega no Banco da Provincia desde 1963, por vários anos, sendo quem o inspirou muito a gostar de música, bailes e festas. No 23 Pub Bar, o Maestro era um animador assíduo, desde a fundação em 1999, até próximo da pandemia. Foi homenageado por sua grandeza na alma, talento, espírito alegre e empatia com todos. “Hoje, a nossa música ficará um pouco mais triste, mas com toda certeza, continuaremos conservando e seguindo à risca seus bons ensinamentos e talento musicais. Seu saxofone ecoará com belos tons musicais por todas as nossas vidas”- citou.

Lahir foi um dos homenageados especiais da Feira do Livro 2016 e conforme o jornalista Paulo Bercó não é exagero dizer que sua partida encerra um dos mais lindos capítulos da história da música em Alegrete. São sons e tons que ecoaram na alma de gerações e gerações de alegretenses.

“A mim, remete a dois momentos. Os épicos carnavais do Casino ao som da LBS e a um passado mais recente, nas noites de Bar Hum, quando arrancava aplausos comovidos com seus solos de sax. Os mais velhos, com certeza, tiveram nos bailes ao som da LBS, e depois da LBS 8, as trilhas sonoras das suas vidas. É por meio de homens como Lahir Rodrigues que se conta a história de uma cidade. Aqueles que deixam marcas. Que evocam saudades boas. Que traduzem a alma de um povo.”- ressaltou.

Já Paulo Rogério Fernandes cita que ele foi uma lenda entre toda a “gurizada” das décadas de 60/70/80, que dançavam ao som do inigualável Piston e do LBS8( Lahir Bossa Show).

Em outra declaração, Deio Escobar relembrou: eu tinha 13 anos, em 1966, quando o Lahir me convidou para entrar em seu conjunto de baile, o Lahir Bossa Show, que com a minha entrada somou 8 integrantes e passou a chamar-se LBS-8.

Para que eu pudesse tocar na noite, sendo menor de idade, minha mãe fez um documento em juízo dando tutela ao Lahir, que passou a ser responsável por mim. Essa é só uma das memórias que tenho com ele. Viajamos todo estado tocando bailes e fazendo shows em auditórios de rádios, acompanhando artistas que vinham do centro do país e vivendo aventuras que um dia tentarei narrar, não foram poucas. Foi meu mestre, tutor, maestro e mais do que tudo, amigo, daqueles poucos, inesquecíveis” – encerra.

Entre estas, outras inúmeras homenagens estão nas redes sociais destacando o luto pela morte da lenda cultural do Município. O velório ocorre na Funerária Angelos, na rua Daltro Filho, centro. O sepultamento será nesta segunda-feira(10), às 10h30min, no Cemitério Público Municipal.