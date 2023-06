Manter estradas transitáveis é um desafio permanente

As equipes da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural têm desempenhado um trabalho constante de melhorias nas estradas rurais do município, realizando o encascalhamento e patrolamento.

Nos últimos meses, diversas estradas rurais têm passado por um processo de manutenção, visando melhorar a infraestrutura e proporcionar condições adequadas para o escoamento da produção agrícola e pecuária, além de garantir o acesso dos moradores aos serviços básicos. Entre as vias que receberam melhorias, destacam-se o Rincão do 28, Passo dos Brites, Rincão do Paraíso e os corredores do Boqueirão, Paquito e Fundação Maronna.

O serviço de encascalhamento é essencial para manter as estradas em boas condições de tráfego, especialmente em regiões onde o trânsito de veículos pesados é frequente. Com a aplicação de cascalho nas vias, os buracos e desníveis são nivelados, proporcionando uma superfície mais estável e segura para o trânsito. Além disso, o encascalhamento evita o acúmulo de água em poças, o que contribui para a prevenção de acidentes e danos aos veículos.

Já o patrolamento consiste no nivelamento da via por meio do uso de uma motoniveladora, ou “patrola”, como é conhecida popularmente. Os benefícios dessas melhorias nas estradas rurais vão além do setor agrícola e pecuário. O transporte escolar, por exemplo, depende de vias em boas condições para garantir a segurança dos alunos e o cumprimento dos horários. Com estradas bem-mantidas, os estudantes têm um trajeto mais tranquilo e os veículos escolares enfrentam menos desgastes.