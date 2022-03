Hoje acontece a última noite de Carnaval em Alegrete

Share on Email

Após o cancelamento da terceira noite de Carnaval, denominada como Descida dos Blocos, o encerramento na rua Venâncio Aires, foi confirmado por uma das idealizadoras e responsável pela festa – Maysa Moreira.

O evento ocorre a partir das 21h e será obrigatório que, crianças até 13 anos estejam acompanhadas dos responsáveis e, entre 14 e 18 anos somente com autorização dos pais.

Na tarde de ontem(28), Maysa Moreira disse ao PAT que o cancelamento seria em razão do mau tempo, porém, na sequência, a Prefeitura Municipal de Alegrete emitiu uma nota e ressaltou que o motivo foi o descumprimento do plano de ação e dos protocolos sanitários, ou seja, a necessidade de mais banheiros químicos e de uma ambulância no local.