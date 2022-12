Hoje é o Dia do Neuropsicopedagogo, profissional fundamental na educação

Nesta terça-feira, 6 de dezembro, é celebrado no Brasil o Dia do Neuropsicopedagogo. Ainda não existe uma legislação que estabeleça oficialmente a data como o dia destinado a homenagear o profissional, no entanto, diversos eventos e campanhas são realizadas para promover discussões sobre a importância do neuropsicopedagogo na educação e, consequentemente, na sociedade.

Segundo a Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia (SBNPp, cap.II, artigo 10) é uma ciência transdisciplinar, fundamentada nos conhecimentos da Neurociência aplicada à educação com interfaces da Psicologia e Pedagogia, que tem como objeto formal de estudo a relação entre o cérebro e a aprendizagem humana numa perspectiva de reintegração pessoal, social e escolar.



O que não é?



• Psicopedagogia – apesar de ter a aprendizagem como objeto principal, suas fundamentações teóricas são diferentes

• Aula de reforço – trabalha conteúdo dado em sala de aula

• Aula particular – trabalha conteúdo que o sujeito apresenta dificuldades

Campos de atuação



• Clínica – em ambiente próprio com atendimento individual. Pode ser home car (atendimento na casa do paciente), clínica, consultório próprio, seguindo os protocolos próprios da neuropsicopedagogia clínica.

• Institucional- escola, instituições, terceiro setor, com atendimento em grupos, seguindo os protocolos próprios da neuropsicopedagogia institucional



O que um neuropsicopedagogo faz?



• Avaliação e intervenção neuropsicopedagógica- aqui avalia as habilidades que o aprendente possui, de acordo com a queixa da família, da escola ou de outro profissional, para assim chegar a hipótese se há um transtorno específico de aprendizagem, encaminha para profissionais da área médica para fechar o diagnóstico e a partir daí inicia-se as intervenções através de um plano específico a cada caso, visando solucionar o problema.

• Acompanhamento

• Orientação de estudos

• Ensino de estratégias de aprendizagem

• Diálogo com a família, escola e outros profissionais envolvidos

• Estimulação cognitiva

• Consultoria e Assessoria neuropsicopedagógica

• Apoio neuropsicopedagógico

• Supervisão em trabalhos teóricos e práticos em psicopedagogia e neuropsicopedagogia

• Orientação, coordenação de psicopedagogia e neuropsicopedagogia

• Realização de pesquisas no âmbito das neurociências aplicadas à educação

Público



Portadores ou não de transtornos e dificuldades de aprendizagem

Estimulação cognitiva, desde bebês até idosos

Flexibilidade cognitiva

Estimulação em portadores do mal de Alzheimer

Mulheres na menopausa com problemas de memória, assim como pacientes que contraíram Covid e apresentam problemas de memória.

Profissionais que dialoga:

• Psicólogos

• Neuropsicólogos

• Pedagogos

• Psicopedagogos

• Fonoaudiólogos

• Profissionais afins da área da saúde

A neuropsicopedagogia faz uso de testes não restritivos, porém, necessita de autorização dos autores para aplicação dos mesmos.



A neuropsicopedagogia é uma profissão nova, foi criada em 2008, por um grupo de professores da Censupeg, possui um código de ética, que norteia o trabalho dos neuropsicopedagogos.



Em Alegrete, existem vários profissionais na área, que já vem de outras profissões, porém, há um grupo formado por quatro neuropsicopedagogas, Nires Gizene Orguissa, Regina Menna e Marta Fontoura e a Tatiele Nardes Dornelles que interage por meio de chat, pois mora em Tucuruí, no estado do Pará, além de Ana Quevedo que está no estágio.