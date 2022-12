Semana iniciou com tempo seco e previsão é de calor de até 40°C

A frente fria, que está avançando pela costa do Brasil, deve avançar organizando as instabilidades mais intensas, sobre as regiões Sudeste e Centro-Oeste no decorrer desta semana. Com isso, as condições para chuvas diminuem no Sul do País.

Entre a segunda (5) e a terça-feira (6) ainda há condições para chuvas entre o Vale do Itajaí, SC, e PR, mas já de uma forma mais isolada e com menores volumes de água, enquanto no RS, o tempo seco já está ganhando força e vai predominar durante a maior parte da semana.

Em Alegrete a semana iniciou com máxima na casa dos 35ºC, e esse será o dia menos quente nesta semana. Segundo aponta o site de meteorologia Climatempo, o calor sobe gradativamente a cada dia da semana.

Além do tempo seco, o calor deve aumentar e as máximas devem se aproximar dos 40°C em algumas localidades, durante a segunda metade da semana. A partir da sexta-feira (9) novas áreas de instabilidade voltam a se espalhar pelo Sul do país e devem provocar alguns episódios de chuva na forma de pancadas sobre os três estados.

Nesta terça-feira a mínima será de 21ºC com a máxima chegando aos 36ºC. Na quarta-feira o dia já amanhece com forte calor e a máxima prevista é de 38ºC. E o calor não dá trégua, na quinta-feira (8), feriado da padroeira do município a temperatura encosta na casa dos 39ºC. Já na sexta-feira existe previsão de pancadas de chuva à noite, porém a temperatura máxima prevista é de 41ºC.