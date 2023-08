Homem acusado de crimes sexuais é preso na região; ele tem registros policiais em Alegrete

Share on Email

Ovelha Texel deu à luz a quatro cordeiros; é um caso raro para essa raça

De acordo com informações transmitidas pelo Blog Rafael Nemitz, Tharles da Silva Trindade, originário de Aceguá, Rio Grande do Sul, foi identificado e preso. Sua residência estava localizada na Rua Brasil, em São Vicente do Sul, local onde ocorreu a detenção. Após o registro da prisão na Delegacia de Polícia, o acusado foi levado ao Presídio.

O mandado de prisão foi expedido pela Comarca de Palotina. A equipe de reportagem está em processo de contato com o Poder Judiciário da cidade para obter esclarecimentos sobre a natureza dos crimes sexuais atribuídos ao indivíduo.

Tharles possui histórico conhecido pelas autoridades policiais da região. Em Alegrete, apresenta diversos registros por atividades ilícitas, incluindo crimes de estelionato, entre outros.

Fonte Rafael Nemitz