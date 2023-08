Temporada Hípica Barão do Cerro Largo leva grande público ao Parque Dr. Lauro Dornelles

O evento, é uma verdadeira celebração da equitação e dos saltos, e tem como palco o Parque Dr. Lauro Dornelles. A edição é aberta ao público, permitindo que espectadores de todas as idades e origens testemunhem a habilidade e a graça dos cavalos e cavaleiros participantes.

Organizada pela unidade de cavalaria de Alegrete, em colaboração com o Comando Militar do Sul, o Comando da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada e o 6º Regimento de Cavalaria Blindado, uma competição representa um marco histórico, já que é a primeira vez que o Regimento José de Abreu realiza esse evento esportivo fora de sua área. Essa estratégia visa ampliar o alcance e permitir que mais pessoas possam desfrutar das emocionantes disputas de salto.

As regras e regulamentos da competição são regidos pelos padrões estabelecidos pela Confederação Brasileira de Hipismo, garantindo a justiça e a integridade das competências. Desde o regulamento de salto CBH até os requisitos veterinários e diretrizes técnicas, todos os detalhes foram meticulosamente planejados para garantir a segurança e o bem-estar dos cavalos e cavaleiros, além de proporcionar um espetáculo esportivo de alta qualidade.

A Temporada Hípica “Barão do Cerro Largo” reúne conjuntos de diversas origens, provenientes de Centros Hípicos de diferentes Organizações Militares e entidades civis do Estado do Rio Grande do Sul. O evento atrai não apenas os apaixonados por equitação, mas também aqueles que desejam apreciar um ambiente repleto de atrações e encanto.

Autoridades civis e militares prestigiam o evento, realçando sua importância no cenário local e regional. O Comandante Coronel Lopes da Cruz, figura central na organização do evento, expressou sua satisfação com as realizações da temporada hípica e elogiou o trabalho incansável de todos os envolvidos na preparação e execução do evento. Ele convida fortemente a comunidade a participar e ressalta que a temporada está superando todas as expectativas, com o ambiente do parque equestre ostentando uma beleza ímpar.