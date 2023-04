Homem acusado de matar pedreiro confessa o crime e já está preso, diz PC

Share on Email

Na tarde desta segunda-feira(10), o idoso de 70 anos que foi apontado como autor do homicídio contra Auri Vieira Trindade, de 58 anos, que ocorreu na última quinta-feira(6), em Alegrete, foi ouvido pelo setor de investigação da Polícia Civil e confessou o crime.

O PAT apurou que ele será encaminhado ao Presídio Estadual de Alegrete. Até o momento, não há mais detalhes sobre a motivação do crime, porém, na noite do assassinato testemunhas destacaram que a dupla já se conhecia e estariam consumindo bebida alcoólica, no bar – localizado na rua Brigadeiro Olivério – Cidade Alta.

O crime:

Segundo relato dos policiais militares, a vítima e o suspeito estavam em um bar na rua Brigadeiro Olivério, Cidade Alta. Em determinado momento, eles teriam discutido e saíram para fora do estabelecimento comercial onde um indivíduo de 70 anos que é trabalhador rural, teria realizado um disparo de arma de fogo que o atingiu a face. Ele reside nas imediações do bar e teria ido até à residência buscar o revólver e uma faca que também, estaria na cintura quando cometeu o crime, descreveram pessoas que testemunharam o fato.

A vítima foi identificada como Auri Vieira Trindade, de 58 anos. Com ferimento ao lado do nariz, o pedreiro foi socorrido pela ambulância dos Bombeiros e encaminhado à UPA, entretanto, não resistiu e faleceu. Na noite o acusado fugiu a pé e não foi localizado.