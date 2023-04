Vereador João Monteiro propõe projeto habitacional para Alegrete

Diante da grande necessidade habitacional de Alegrete, estimada em cerca de três mil moradias, o vereador João Monteiro (PP) apresentou uma indicação na Câmara baseada no artigo 163 do Regimento Interno da casa.

No documento ele solicita que se oficie a Secretaria de Planejamento sugerindo que seja proposto um programa habitacional semelhante ao que foi aderido pelo Município, utilizando recursos advindos do susperávit financeiro dos últimos anos e cumprindo assim parte da política habitacional de Alegrete. Se existe projetos já com análises de governos federal e estadual é possível que se adapte ao município, ponderou o Vereador.

Caca Rocha, ligado ao movimento comunitário, confirma que existe uma carência, em Alegrete, de cerca de três mil moradias. E o último grande projeto habitacional foi o da Minha Casa Minha Vida no bairro Nilo Soares Gonçalves. Ele, inclusive, está tentando recursos para que sejam regularizados os lotes do campo do Vasco, a mais antiga invasão de Alegrete, com 33 anos.