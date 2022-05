Homem, acusado de pedófilo, é ameaçado com pistola em via pública

A vítima pondera que estava saindo do trabalho quando em uma rua central, o acusado parou seu veículo ao lado dele e o chamou de corno e pedófilo e que teria vídeos para comprovar as acusações.

Desta forma, a vítima foi atrás do acusado para que eles fossem à delegacia e ele provasse o que estava falando, momento em que teria encostado o seu carro ao lado do veículo do autor das acusações que teria apontado com uma pistola em sua direção.

Morador denuncia estar sendo acusado injustamente por morte de cães no Bairro Rui Ramos

Na sequência , saiu do local sob novas ameaças à vítima. O homem deseja representar contra o acusado.