Cursos nas áreas de saúde, beleza, gastronomia e admistrativos com parcelas de R$ 99,99 no boleto

Escola Emdime promove cursos profissionalizantes nas áreas da saúde, beleza, gastronomia e administrativa a R$ 99,99 no boleto.

A Escola Emdime Centro de Formação, está lançando a Emdime FLEX, uma nova linha de cursos profissionalizantes que será ministrada no modelo semipresencial, onde o aluno terá os melhores professores do Brasil no seu ambiente virtual de aprendizagem, além de encontros presenciais na Escola para realização de avaliações e esclarecimento de dúvidas.



Depois da pandemia a Escola Emdime Centro de Formação, iniciou um processo de reestruturação na sua grade de cursos. Além dos tradicionais cursos presenciais que a Escola já oferece, os diretores contataram com os principais centros educacionais com o objetivo de encontrar novos cursos profissionalizantes com o modelo de ensino semipresencial e que pudesse atender a necessidade dos alunos que almejam se colocar no mercado de trabalho e que, estes mesmos curso tivessem preços acessíveis.



Desta forma, a ideia de criar a Emdime FLEX foi inspirada no modelo de estudos utilizado pelas universidades, uma vez que, se uma pessoa consegue fazer uma faculdade no modelo Semipresecial, com certeza cursos profissionalizantes, tais como: atendente de farmácia, operador de caixa e tantos outros não será problema.



“As pessoas hoje em dia, buscam três coisas: flexibilidade de tempo, preços acessíveis e qualidade de ensino, e isso o nosso modelo da Emdime FLEX resolve” – destaca Tatiana Cartagena, gestora da escola).

No modelo da Emdime FLEX, as áreas que entraram no modelo semipresencial foram as seguintes:

• Gastronomia

• Saúde

• Beleza

• Administrativa

Os valores das mensalidades estarão nesse lançamento à R$ 99,99 no boleto bancário e a duração dos cursos depende de cada área escolhida. O certificado do aluno tem reconhecimento nacional e não tem diferença do modelo semipresencial para o presencial.

Para saber informações, é preciso se inscrever no link abaixo:

Clique aqui: https://forms.gle/ArkSXrJB8t8uao5EA

Escola Emdime Centro de Formação – Rua dos Andradas, 171 – Escola Azul, diagonal ao Magazine Luiza.

Telefone: (55) 2026 – 0300

Whatsapp – (55) 9 8454 – 1677