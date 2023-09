Árvore de grande porte cai sobre veículo durante chuva em Alegrete

De acordo com informações obtidas pela equipe de reportagem do PAT, o motorista estava descendo a rua no momento em que a árvore tombou, atingindo o veículo. O impacto dos galhos no carro impediu sua movimentação. Foi necessário o auxílio dos bombeiros para realizar a poda da árvore e remover o Prisma do local.

O incidente ocorreu durante um período de chuva na noite de terça-feira. A cidade já enfrenta uma enchente, e a precipitação continua, totalizando mais de 80mm nas últimas horas.

Em contato com a engenheira florestal da Secretaria de Meio Ambiente, Gabriela Urbanetto, foi informado que não havia qualquer denúncia prévia, solicitação de remoção, ou suspeita de que a árvore estivesse em risco iminente de queda. A árvore aparentava estar saudável, e a queda foi atribuída aos fortes ventos que frequentemente afetam a região.

A engenheira ressaltou que o local oferece pouca proteção contra os ventos, que são constantes naquela área. Além disso, o solo está muito encharcado. Ela também alertou para a possibilidade de outros incidentes semelhantes em Alegrete e afirmou que será realizada inspeções para identificar árvores em situação de risco e evitar futuros desastres.

Felizmente, apesar dos danos ao veículo, ninguém saiu ferido. O carro sofreu avarias no para-brisa, capô, parachoque, retrovisor, entre outros. A Guarda Municipal auxiliou no trânsito que ficou temporariamente interrompido. A remoção dos galhos do Angico foi realizada pelos Bombeiros de Alegrete que chegaram rápido ao endereço. Às 19h15min, o Rio Ibirapuitã que já retirou mais de 200 pessoas de suas casas, estava 10m 72cm acima do nível normal.