Homem com histórico de crimes graves é preso, em via pública, pela BM com duas armas de fogo e droga

A ação policial resultou na identificação de um homem de 35 anos, já conhecido das autoridades por possuir antecedentes criminais que incluem homicídio doloso, tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo.

Durante a abordagem, foram encontradas em posse do suspeito duas armas de fogo: um revólver calibre 32, municiado com três cartuchos do mesmo calibre, e uma espingarda calibre 20, contendo um cartucho e mais dez sobressalentes. Além disso, os policiais militaresvapreenderam um pedaço de maconha, pesando 47,7 gramas, e uma balança de precisão.

O indivíduo foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA). Em contato com Delegada de Plantão foi determinado que ele fosse autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo.

