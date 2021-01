Homem ameaça degolar o vizinho no bairro Ibirapuitã

Compartilhe















De acordo com os policiais, a guarnição foi acionada pois o acusado estava armado com um facão. No endereço, havia a vítima e o vizinho. Mesmo com a presença dos PMs o homem seguiu ameaçando de morte a vítima e com palavrões.

O acusado também ofendeu a sobrinha do vizinho. O tempo todo queria briga e com facão na mão ressaltava que iria degolar o desafeto. Além do vizinho e da sobrinha, o acusado também usou de agressões verbais para ofender a ex- companheira.