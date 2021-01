Prefeitura notifica Corsan das próximas ruas a serem asfaltadas para evitar obras posteriores

Compartilhe















A Prefeitura de Alegrete dará continuidade, neste ano, nos projetos de pavimentação de inúmeras ruas da cidade. Na manhã de quarta(27), o prefeito em exercício Jesse Trindade, juntamente com a equipe da Secretaria de Infraestrutura, fez a entrega ao gerente da Corsan em Alegrete, Cristiano Machado, gestor da Coordenadoria Operacional, Newton Trevisan e a superintendente adjunto, Ana Carolina Posser, de um documento com a relação das próximas vias a serem pavimentadas, solicitando que a Companhia verifique a necessidade de realizar as devidas adequações nas redes destas vias antes do início das obras.

O prefeito em exercício, Jesse Trindade, também, esteve em reunião na terça-feira (27/01) com a presidente da ONG OPAA (Organização de Proteção Animal de Alegrete), Nara Leite e a vereadora Dileusa Alves para abordar as demandas relacionadas aos animais em situação de vulnerabilidade e denúncias de maus tratos. Também esteve em pauta o funcionamento e administração do Canil Municipal de Alegrete.

O vice-prefeito Jesse Trindade enfatiza: “vamos trabalhar olhando com muito carinho com as prioridades para política pública de bem estar animal”.

As denúncias podem ser feitas pela ouvidoria municipal pelo telefone 0800.644.1621 e as emergências através do (55) 99149-0457.