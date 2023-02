Um indivíduo, de 26 anos, foi identificado pela Brigada Militar.

Nesta madrugada(12), uma guarnição foi até a Rua Barão do Cerro Largo Bairro, Centro, afim de averiguar uma ocorrência de perturbação.

No local, os policiais abordaram um homem, que segundo informações, estaria ameaçando as pessoas com uma faca. O homem foi identificado e durante a busca pessoal foi encontrada uma faca com 23cm de lamina em sua cintura. A faca foi apreendida e realizado registro no local.