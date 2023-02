Prova de resignação: Carlos Almeida está internado na Santa Casa há 500 dias

Qual foi o maior período de tempo que você já ouviu falar de alguém ter ficado internado em um hospital?

Carlos Almeida, ex-vereador, radialista, carinhosamente conhecido por Carlinhos, está com 71 anos e completou no dia de ontem(11), 500 dias internado na Santa Casa de Alegrete, ou seja, um ano e cinco meses.

Hospitalizado desde setembro de 2021, ele já passou um aniversário e dois finais de ano no hospital.

O alegretense está hospitalizado devido um quadro infeccioso e já passou por dois procedimentos cirúrgicos. Numa das cirurgias, no caso dele, se faz necessária a cicatrização de forma natural, ou seja, não foi suturado, por isso, esse tempo de internação, que ainda não tem previsão de alta.

De alto astral e sorridente, sempre, características do ex-vereador que muito fez pela cidade e tem um grande número de pessoas que o conhecem pelo programa que apresentava na rádio Alegrete, Carlinhos pontua que é só agradecimento por todo cuidado que os profissionais têm com ele. O cuidado de cada um que o atendeu e atende faz muita diferença para ele e para família, principalmente, a esposa Jaida Pires Favero, companheira inseparável de Carlinhos.

O cotidiano dentro do hospital para alguns pode ser angustiante, para Carlinhos ganhou um novo sentido. Tem muito a ver com todo acolhimento, talvez pela necessidade da longa estadia, é quase como se estivessem em casa – acrescenta.

O processo de cicatrização está bem avançado, mas inspira muitos cuidados ainda, por ser um quadro infeccioso, entretanto, segundo boletim médico não há mais risco de infecção.

Um desafio, sempre foi o período crítico da pandemia, algo que foi mais uma etapa vencida com sucesso.

Carlinhos recebe diariamente um amigo que faz orações aos enfermos e juntos conversam após as orações. Ele agradece as visitas, apoio dos filhos, dos familiares, dos amigos, e principalmente da esposa Jaida pelos permanentes cuidados e apoio na rotina dentro do quarto, assim como, o incansável e grande profissional Dr Jocelmo Jacques”, seu médico e protetor, como sempre destaca, além de todas as equipes que atuam na Santa Casa.