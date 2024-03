Homem armado com facão e marreta ameaça menores no centro

Um homem de 52 anos foi preso pela Brigada Militar após ser acusado de ameaçar e roubar quatro menores nas imediações da Praça Getúlio Vargas de Alegrete, durante a noite do último sábado (2). De acordo com informações apuradas pelo PAT, o indivíduo teria abordado os adolescentes, com idades entre 14 e 16 anos, portando um facão e uma marreta, ameaçando-os. As vítimas, temendo pela segurança, decidiram fugir, deixando para trás uma mochila.

Posteriormente, as vítimas encontraram uma guarnição da Brigada Militar e relataram o ocorrido, fornecendo detalhes sobre as características do indivíduo. Os PMs então realizaram buscas na região e conseguiram localizar e prendê-lo. Durante a abordagem, o homem confessou ter ameaçado os menores e com ele foi encontrado um facão, marreta e de um alicate, além de um par de tênis reconhecido pela vítima.

O acusado foi encaminhado à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais. No entanto, na delegacia, ele teria desacatado, ameaçado e proferido insultos contra os policiais.