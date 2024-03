Semana do Consumidor vai debater relações de consumo com segmentos do comércio e prestadores de serviço

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, através do Procon, está se preparando para uma série de atividades em comemoração à Semana Internacional do Consumidor, em colaboração com diversas entidades e empresas locais.

Contando com o apoio do Centro Empresarial de Alegrete, Sindilojas, Urcamp, Guarnição Federal de Alegrete (10º BLOG) e Conselho Municipal de Defesa do Consumidor.

Durante a semana de 11 a 18 de março, estão programadas diversas iniciativas para aproximar o Procon da população e oferecer informações sobre direitos do consumidor. Isso inclui reuniões com concessionárias de serviços públicos, operadoras de telefonia e instituições financeiras.

Programação:

Dia 11/03/2024

— Reunião com a RGE e Corsan

Local: Centro Empresarial de Alegrete

Hora: 15 horas

Dia 12/03/2024

– Reunião com as operadoras 01, Claro, Vivo e Tim e as demais operadoras

Local: Centro Empresarial de Alegrete

Hora: 15 horas

Dia 13/03/2024 -Quarta-feira

— Abertura Oficial do Evento

— Ação pela cidadania

Local: Praça Getúlio Vargas “Parte central”

Hora: 9:00 horas

14/03/2024 – Quinta-feira

— Reunião com as Agências Bancárias

Local: Centro Empresarial de Alegrete

Hora: 15:00 horas

— Palestra sobre “Direito do Consumidor” Palestrante: Dr. Adalberto Pasqualetio

Local: Universidade Regional da Campanha – Urcamp

Salão de atos

Hora: 19:30 horas

Dia 15/03/2024

— Palestra sobre “Crime nas relações de consumo”

Palestrante: Dra. Fernanda Mendonça “Delegada de Polícia” Local: Centro Administrativo Municipal “losé Rubens Pilar” Auditórie do Salão Azul

Nora: 09:00 horas

— Reunião com as fiancelras

Assunte: Principais demandas dos consumidores

Local: Centro empresarial de Alegrete “Auditório”

Hora: 15:00 horas

Dia 18/03/2024

— Palestra Educativa sobre “Direitos básicos do Consumidor

Local: Senac alegrete

Hora: 8:00 horas