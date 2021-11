Homem arromba casa da ex-companheira e ataca jovem de 20 anos

Uma mulher de 25 anos registrou ocorrência contra o ex-companheiro na Delegacia de Polícia de Alegrete. De acordo com ela, estava em casa, no bairro Macedo, na companhia de um homem de 20 anos.

No momento em que estava no banho, por volta das 23h30min, o ex-companheiro que teve um relacionamento de seis anos, mas está separada há mais de um mês, invadiu a casa. O acusado arrombou a porta e partiu pra cima do indivíduo e o atingiu com socos e também o ameaçou com um espeto.

A mulher teme pelas reações do ex, já que ele agiu de forma descontrolada ao arrombar a porta e agredir a vítima que estava em sua companhia. Ela destacou que essa não teria sido a primeira vez que o acusado, embriagado, a teria importunado, por esse motivo, solicitou medidas protetivas.