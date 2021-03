Professores do Ensino Médio, de Alegrete, recebem computadores especiais para aulas remotas

Compartilhe















A Secretaria de Educação do RS começou a distribuir os computadores configurados para as aulas remotas a professores do Ensino Médio. Os cromebooks começaram a ser entregues na última semana em Alegrete.

No total, de acordo com a Coordenadora Regional de Educação, Sara Cardoso, que esteve na cidade, para Alegrete serão 176 computadores, sendo que já foram entregues 83. As Escolas Estaduais que já receberam cromebooks são Emílio Zuñeda 44; Demétrio Ribeiro, 32 e escola Waldemar Borges, 7.

Eles são um novo tipo de computador projetado para ajudar os professores a realizarem tarefas de modo rápido e fácil. Eles executam o Chrome OS, um sistema operacional que tem armazenamento em nuvem, traz integrado os aplicativos do Google e tem diversos níveis de segurança.

Os que os professores estão recebendo vêm configurados com aplicativos do SEDUC que os professores do Ensino Médio utilizam em aulas remotas, para preparar e enviar aulas, para fazer chamadas, dar aulas síncronas e assíncronas.

A Coordenadora Regional de Educação, Sara Cardoso, já esteve em Alegrete entregando esses computadores que vão ajudar os professores em suas aulas direto de suas casas.

Aulas Remotas

Em 2021, as Aulas Remotas vão continuar sendo realizadas pela plataforma Google Sala de Aula. Até o momento, dos 790 mil estudantes matriculados, mais de 660 mil já ativaram as suas contas educacionais.

A iniciativa também prevê a distribuição de 50 mil Chromebooks para os docentes regentes de classe e coordenadores pedagógicos das 2,4 mil escolas da Rede Estadual de Ensino até o início das aulas no dia 8 de março.

Professores e alunos terão, também, à disposição ferramentas de incentivo à leitura, Árvore e Elefante Letrado, além de uma plataforma voltada para a matemática que será lançada nas próximas semanas.

Para ampliar o processo de capacitação dos professores, iniciado em 2020, será realizada mais uma edição do Letramento Digital. A formação tem o intuito de instrumentalizar os docentes para o uso das plataformas Google e outras ferramentas virtuais.