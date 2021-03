Santa Casa conta com mais cinco respiradores para enfrentar a Covid

Compartilhe















Na tarde desta terça-feira (23), a Prefeitura de Alegrete entregou ao hospital da Irmandade da Santa Casa de Caridade de Alegrete cinco respiradores destinados aos leitos de UTI Covid-19 e para auxílio no tratamento de pacientes com complicações respiratórias.

Os cinco ventiladores artificiais eletrônicos fazem parte de uma remessa de equipamentos hospitalares enviada pelo Ministério da Saúde para o governo do Rio Grande do Sul, no início desta semana. Os equipamentos foram solicitados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Os novos respiradores ajudarão no tratamento e necessidades assistenciais dos pacientes Covid, especialmente devido ao agravamento dos quadros clínicos.

O prefeito Márcio Amaral, o vice-prefeito Jesse Trindade, a secretária Haracelli Fontoura e a coordenadora do Centro de Especialidades Médicas em Alegrete (CEMA), Flora Helena Braga entregaram os respiradores à Diretora Operacional da Santa Casa, Tailise Ribeiro Lemos.

APOIO

O pedido foi encaminhado e protocolado direto ao Ministério da Saúde e teve por intermédio dos deputados federais Osmar Terra e Ubiratan Sanderson.

No dia 06 de março, o gabinete do prefeito Márcio Amaral e a secretária de Saúde Haracelli Fontoura encaminharam ofício ao deputado federal Ubiratan Sanderson, que no dia 08 de março encaminhou o pedido ao ministro da saúde Eduardo Pazuello.

Para a Administração Municipal, os respiradores são extremamente importantes, não só para o município, mas também para toda a região, já que a Santa Casa é referência regional. “Obtivemos uma resposta instantânea do nosso pedido por parte do Ministério da Saúde, graças ao apoio dos deputados Ubiratan Sanderson e Osmar Terra. Nós enviamos o pedido dia 6 de março, hoje recebemos os equipamentos e já repassamos ao hospital, que é um patrimônio da cidade. Estamos cedendo pessoal, mantendo os convênios e atuando junto ao Ministério da Saúde para ajudar.

