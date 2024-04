Homem chama a BM depois atentar contra a própria vida; ele disparou um tiro contra o peito

No dia 26 de abril de 2024, aproximadamente às 22h, a Brigada Militar foi acionada para atender a uma ocorrência no interior do município. O chamado partiu de um homem, que relatou um incidente ocorrido na noite anterior envolvendo ele e sua companheira. Segundo seu relato, após uma discussão com a parceira, ele teria tentado tirar a própria vida, disparando uma arma de fogo em direção ao peito e resultando em uma lesão na região da clavícula.

Após o chamado, a vítima recebeu atendimento da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e foi encaminhada à Santa Casa de Caridade para receber os cuidados necessários.

Ao ser contatada, a companheira da vítima corroborou o relato de que houve um desentendimento entre eles, entretanto, ela não presenciou a suposta tentativa de suicídio.