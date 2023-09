Nível do Ibirapuitã volta a subir nesta terça-feira

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

De acordo com os dados fornecidos, o nível do rio voltou a subir, marcando 10,57 metros no momento da divulgação. Na noite de ontem(11), a última aferição às 22h estava 10m50cm.

Os impactos dessa elevação já são sentidos pela comunidade local, com um total de 23 famílias desabrigadas, abrigando 66 pessoas, e 58 famílias desalojadas, o que resulta em 165 pessoas sem moradia em decorrência do evento.

GAPAA e vereador gestionam neuropediatra junto ao MP AlegreteGAPAA e vereador gestionam neuropediatra junto ao MP Alegrete

Os bairros afetados pela enchente incluem Vila Nova, Santo Antônio, Canudos, Macedo, Promorar e Vila Izabel, onde as autoridades de resgate e assistência vêm concentrando esforços para garantir a segurança e o amparo das famílias afetadas.

Mais um desgarrado do pago que encontrou oportunidades na serra gaúcha

Atualmente, os abrigos ativos para acolhimento das pessoas desabrigadas e desalojadas são o Ginásio do Oswaldo Aranha e o Antigo Posto do Bairro Macedo. Essas estruturas estão em operação para oferecer suporte e assistência àqueles que foram impactados pela elevação do rio.

A população deve estar atenta aos contatos da Defesa Civil de Alegrete para obter informações adicionais e auxílio em casos de emergência: (55) 3961 1707 / (55) 991589544.