Agressor em estágio de surto tentou estrangular companheira em via pública

No início da madrugada de segunda-feira(11), uma guarnição da Brigada Militar que realizava patrulhamento de rotina deparou-se com um casal envolvido em uma briga. A mulher estava em desespero e pediu ajuda aos PMs.

Os envolvidos, a vítima de 29 anos e um homem de 32 anos, logo foram identificados. Segundo o relato da mulher, o seu companheiro estava a agredindo de forma brutal. Ele a estrangulava, puxava seus cabelos e a ameaçava de morte. A situação era tão extrema que a mulher se viu obrigada a buscar auxílio imediato da BM.

Os policiais encontraram o agressor em um estado de agitação alarmante. Não apenas estava envolvido em uma discussão violenta, mas também desacatou as autoridades que tentavam intervir. A necessidade de controlar a situação levou à prisão do acusado no local.

Após a intervenção policial, as partes envolvidas foram conduzidas até a Delegacia de Pronto Atendimento (DPPA). Lá, a Delegada de Plantão determinou a prisão em flagrante do agressor.