Homem condenado por estupro é preso em via pública

Compartilhe















No último sábado a Brigada Militar realizou a prisão de um homem de 61 anos que estava com um mandado de prisão em seu desfavor. Conforme a ocorrência, durante o patrulhamento ostensivo, os policiais identificaram o indivíduo que estava próximo a um supermercado na rua Venâncio Aires. O mesmo foi abordado, identificado e conduzido à Delegacia de Polícia em razão do mandado de prisão, de sentença condenatória, expedido pela Comarca de Alegrete. De acordo com os policiais, trata-se de um crime de estupro de vulnerável e a condenação teria sido de 10 anos. Depois dos trâmites legais, o homem foi levado ao Presídio Estadual de Alegrete.

Mulher coloca fogo na própria casa