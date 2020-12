Homem é baleado pelo próprio filho no interior de Alegrete

Compartilhe















Na madrugada desta quarta-feira(30), a Brigada Militar foi acionada no interior do Município, onde um homem foi alvejado na coxa esquerda pelo próprio filho. A vítima foi socorrida e encaminhada à Santa Casa onde ficou em observação.

Comerciário, obstinado por arte, faz doação à Santa Casa

De acordo com a ocorrência, o fato aconteceu no Rincão do 28 e a vítima estava acompanhada da esposa e de outros dois filhos quando a guarnição chegou. O homem disse que o acusado estava o desrespeitando e desobedecendo, por esse motivo, veio a Alegrete e falou para o mesmo não retornar para o interior.

Contudo, assim que chegaram novamente na chácara o filho já estava no local. Ele chegou primeiro e quando o pai foi conversar iniciaram uma discussão e ele atirou contra a vítima atingindo a coxa esquerda, com um revólver calibre 22. O filho também efetuou outros disparos mas não o acertou.

Trabalhadora da Santa Casa diz ter sido agredida e humilhada dentro de um ônibus por suposto “risco” que representava para outra passageira

Depois da tentativa de homicídio, o acusado saiu do local, mas ameaçou a família, caso acionassem a polícia. Foram realizadas buscas, mas sem sucesso. O fato ocorreu no início da madrugada e foi registrado como tentativa de homicídio doloso – violência doméstica contra o pai.