Mulher coloca fogo na própria casa

Incêndio criminoso destruiu uma casa no bairro Segabinazzi, nesta madrugada de domingo(6).

Por volta da 1h15min, a guarnição dos Bombeiros foi acionada na rua Clarito Machado Bitencourt. No endereço, uma casa de fundos em chamas e com risco iminente de atingir a outra casa de madeira da frente. O trabalho rápido e preciso dos Bombeiros evitou que as chamas atingissem a residência da frente. Porém, a casa dos fundos foi totalmente destruída. A moradora da frente disse aos policiais militares que também estiveram no local, que a nora seria a responsável pelo sinistro. A idosa completou dizendo que a mesma já havia ameaçado diversas vezes que iria colocar fogo e que mais cedo comentou com ela, porém, a sogra não imaginou que ela fosse manter a ameaça e efetivá-la.

A sogra ressaltou que o filho estava em sua casa na frente, caso contrário poderia ter sido vítima do crime da esposa em colocar fogo na própria casa.

Os Bombeiros e a Brigada Militar estiveram no local. A equipe dos Bombeiros estava composta pelo sargento Ferrão e soldados Guerra e Moura.

A acusada é dependente química, segundo relatou a sogra. Da residência onde ela morava com o esposo nada sobrou.