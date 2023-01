Homem de 20 anos é executado em Alegrete

Segundo informações da Brigada Militar, a vítima estava em via pública no bairro Renascer quando um indivíduo se aproximou a pé e realizou os disparos de arma de fogo à queima roupa.

Vinícius dos Santos Cardoso, de 20 anos, conhecido como Neimarzinho, foi atingido com quatro disparos, sendo um no nariz, dois no pescoço e outro na região do abdômen. Ele chegou a ser socorrido pelo pai e levado à Santa Casa, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

Testemunhas disseram aos policiais que o suspeito tem bigode é moreno e posteriormente fugiu em um carro cinza, sem identificar o modelo, onde possivelmente, havia um motorista.

Foram realizadas buscas, entretanto, até o momento, ninguém foi localizado.