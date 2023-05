Homem de 24 anos é encontrado baleado, sentado dentro de casa

Na noite desta terça-feira(2), um homem de 24 anos, residente no bairro Nilo Soares Gonçalves, Zona Leste, em Alegrete, sofreu uma tentativa de homicídio. De acordo com sua esposa, que não estava em casa no momento, ela recebeu a notícia de que seu companheiro estava ferido e correu imediatamente para o endereço. Ao chegar na residência, o encontrou, sentado, baleado com um tiro no lado direito do abdômen. Desta forma, o Samu foi acionado e encaminhou a vítima para UPA.

Em razão do projétil ter ficado alojado, a informação aos policiais militares foi de que o indivíduo seria removido à Santa Casa para realizar um procedimento cirúrgico.

A mulher disse à polícia que não tem ideia do que possa ter motivado a tentativa de homicídio e, até o momento, não havia suspeitos. A Brigada Militar foi acionada e realizou o registro da ocorrência na UPA.